Caso affiliazione: il San Marino Calcio dalla Reggenza

"Si mette in discussione la convenzione del 2008", ha dichiarato Mancini, "firmata da Crescentini ed Abete".

Il presidente del San Marino Calcio Luca Mancini e il Direttore Generale Marusia Giannini sono saliti a Palazzo Pubblico per esporre la delicata vicenda della doppia affiliazione ai Capi di Stato.

"Si mette in discussione la convenzione del 2008", ha dichiarato Mancini, "firmata da Crescentini ed Abete". "Aspettiamo una proposta dalla FSGC entro martedì, qui rischiano di rimanere senza lavoro 30 persone".



"Se vogliono eliminare il San Marino e Mancini", ha aggiunto il numero 1 della società biancoazzurra, "devono dirmelo in faccia". "Parteciperemo al Campionato Sammarinese perché è un nostro diritto".