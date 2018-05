Femminile: la San Marino Academy saluta la B con una sconfitta

Nell'ultimo impegno della stagione il Brixen vince 2-1 sul campo di Dogana.

Si chiude con un ko per 2-1 la stagione della San Marino Academy in serie B.



La squadra della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio perde in casa contro il Brixen e si congeda dalla serie B con una sconfitta. Per le ospiti le reti di Retver e Bielak. La rete delle sammarinesi porta la firma di Simona Cimatti. Nell'anno della riforma dei campionati, la San Marino Academy non è riuscita a raggiungere una delle tre posizioni che valeva la permanenza nella serie B unica 2018/2019.



Biacoazzurre che retrocedono nel Campionato d'Interregionale. La Pro San Bonifacio vince il girone e parteciperà ai play off promozione, confermano la categoria il Castelvecchio e la Fortitudo Mozzecane.



Elia Gorini