Campionato Futsal: il Tre Penne supera il Pennarossa, in finale lo attende il Murata

Sarà il Tre Penne lo sfidante del Murata nella finale del campionato sammarinese futsal 2017/2018. Ieri sera infatti i biancazzurri hanno battuto in rimonta il Pennarossa. Ci sono voluti i tempi supplementari per avere la meglio sui ragazzi di mister Selva che, dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, sono passati in vantaggio con Palanghi durante una fase della partita in cui erano in superiorità numerica. L'estremo difensore del Tre Penne ha infatti sgambettato lo stesso Palanghi lanciato a rete. Rosso inevitabile.



A riaprire i giochi la rete di Belloni, ottimo nel tracciare un rasoterra a fil di palo sul quale Brighi nulla ha potuto. Lo stesso Belloni ha sul destro, proprio allo scadere dei tempi regolamentari, la palla del possibile ko: la sfera però incoccia l'incrocio dei pali.



Si va quindi ai supplementari, nei quali il Tre Penne, con ancora forza e fiato, si è fatto più di una volta pericoloso nell'area avversaria. A decidere il match la rete di Pasqualini, complice anche una deviazione che ha ingannato il portiere del Pennarossa.



Lunedì sera, a Fiorentino, il Tre Penne sfiderà il Murata nella finale.



fm