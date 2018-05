La Folgore in rimonta torna in finale

La squadra di Falciano batte il Tre Fiori e raggiunge la finale di Campionato Sammarinese. Mercoledì la sfida contro la Fiorita vale scudetto e qualificazione alla Champions League.

I play off hanno confermato quello che ha detto la stagione regolare. Le due regine del Campionato si ritroveranno in finale per lo scudetto. La Fiorita e la Folgore avevano vinto il rispettivo girone, si erano già sfidate nei play off, si giocheranno il titolo e la qualificazione alla Champions.



La squadra di Oscar Lasagni vince in rimonta contro il Tre Fiori. I gialloblu di Fiorentino sono la grande novità di questa fase finale e si confermano squadra tosta anche in semifinale. Partenza di marca Tre Fiori con la squadra di Matteo Cecchetti che la sblocca dopo 9 minuti. Indelicato da dentro l'area supera Bicchiarelli. Dall'altra parte la Folgore è comunque una squadra che sa rimboccarsi le maniche e minuti dopo minuti alza il baricentro del gioco. Lago è tra i più positivi. L'argentino si rende pericoloso, ma non basta.



All'intervallo il Tre Fiori è avanti 1-0. Nella ripresa la Folgore mantiene alto il ritmo e dopo 7 minuti va vicina la pareggio, il batti e ribatti in area si conclude con un provvidenziale salvataggio sulla linea di porta. E' il preludio alla rete del pareggio che arriva tre minuti più tardi. C'è la firma di Luca Rossi. Un grandissimo gol, con una conclusione da fuori che termina la sua corsa in fondo alla rete.



La parità si mantiene fino a 10 dalla fine, quando su un calcio d'angolo, Marco Bernardi sfrutta una delle sue migliori qualità e gira di testa in fondo alla rete il gol del 2-1. Colpevole la difesa del Tre Fiori che lascia l'ex attaccante del Fiorentino libero di colpire.

La squadra di Cecchetti prova a cercare il gol che varrebbe i supplementari, la Folgore colpisce in contropiede e con Ramiro Lago trova nel recupero il 3-1 che vale la finale.



Sarà ancora La Fiorita – Folgore, come nel 2014. Ultimo precedente tra le due squadre nella finalissima. In quell'occasione vinse La Fiorita pareggiando la statistica, visto che la squadra di Falciano conquisto nel 1997 il primo storico scudetto proprio contro il club di Montegiardino.



Si gioca a Montecchio, mercoledì 23, che vince stacca il biglietto per Gibilterra dove si giocherà il primo turno di qualificazione della Champions League.



