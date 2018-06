La Fiorita dopo il no ad Alciato: "Qualcuno ha fatto pressioni a Tura"

Il countdown è finito: a mezzogiorno La Fiorita ha presentato alla Uefa la lista dei giocatori che partiranno per Gibilterra, pronti per l'avventura della Champions' League dove martedì la squadra di Montegiardino affronterà i padroni di casa del Lincoln Red Imps. Confermata la presenza di Davide Succi che giocherà tutta la stagione con i gialloblù, oltre che Damiano Tommasi e il presentatore Alessandro Cattelan. Ma l'argomento del giorno è l'esclusione del giornalista di Sky Alessandro Alciato che non farà parte della squadra dopo che la federazione ha espresso parere contario per il suo tesseramento, nonostante avesse già passato le visite mediche.

Il giornalista ha espresso tutta la sua contrarietà in un lungo post su facebook, in cui denuncia il fatto che non ci sia nessun regolamento che non gli possa permettere di far parte della squadra. Della stessa opinione i dirigenti della società che non si spieganoil comportamento della federazione. Il presidente Gasperoni sa che la Fiorita ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità: “Quando il presidente Tura parla di opportunità e non di regole è chiaro che emerge che abbia subito delle pressioni- ha dichiarato- ci auguriamo che queste non arrivino dalle altre società, e se così fosse sarebbe deludente, perchè non si può parlare di solidarietà tra club solo quando è ora di dividersi i contributi della Uefa”.