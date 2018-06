Tre Fiori, presentata la squadra per l'Europa League

I gialloblu scenderanno in campo giovedì sera, al Morgagni di Forlì, contro il Bala Town. Ritorno in Galles il 5 luglio.

Il Tre Fiori ha presentato la squadra che parteciperà all'Europa League. A portare il personale in bocca al lupo al club di Fiorentino il Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi. La serata è stata l'occasione per celebrare il ritorno nelle competizioni internazionali del Tre Fiori che con staff dirigenziale e tecnico ha stabilito i nuovi obiettivi. I gialloblu giocheranno contro i gallesi del Bala Town: l'andata è in programma giovedì sera al Morgagni di Forlì. Tra i ritorni più attesi l'attaccante Sossio Aruta che veste di nuovo la maglia del Tre Fiori. In occasione della presentazione della squadra è stata svelata anche la maglia che la squadra del Castello di Fiorentino vestirà per la sfida di Europa League.



Sugli obiettivi europei del Tre Fiori sentiamo il direttore generale Giacomo Benedettini.