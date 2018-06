È il giorno de La Fiorita. Tutti disponibili contro il Lincoln Red

Un'ora abbondante di allenamento per La Fiorita sul terreno in sintetico del Victoria Stadium, lo stesso dove questa sera alle 21 si giocherà la seconda sfida del girone di Champions League.

Una prima parte dedicata al lavoro atletico, che ha confermato la buona condizione del gruppo. Nessun problema particolare dal punto di vista fisico e dunque per Gianluca Procopio ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.

La rifinitura ha fornito indicazioni su quello che sarà il modulo tattico dei campioni di San Marino, il 4-4-1-1 e sulle scelte del tecnico gialloblu.

Oltre a Vivan in porta, Gasperoni, Olivi, Di Maio e Mezzadri a formare il pacchetto arretrato, Rinaldi, Loiodice, Tommasi e Amati sulla linea del centrocampo con Buonocunto a ridosso dell'unica punta, Emiliano Olcese. Moduli a parte, serviranno cuore, carattere e tanto sacrificio.



Da Gibilterra,

Palmiro Faetanini



Nel video le interviste a Emiliano Olcese e Samuele Olivi