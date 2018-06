San Marino Calcio: fuori anche dallo stadio

La società biancoazzurra non potrà più usufruire della sede e degli ufficio all'interno dello Stadium non essendo più affiliata alla FSGC.

Il San Marino Calcio attendeva la risposta del Cons sulla possibilità di utilizzo dello Stadium per la prossima stagione. Risposta giunta in mattinata. Una “stangata” la definisce la società in quanto, di fatto, viene negato l'uso del campo di Serravalle per le motivazioni già espresse dalla Federcalcio, ossia a causa del rifacimento del manto erboso, in vista dei Campionati Europei Under 21.



Nella stessa comunicazione viene però concessa la facoltà di utilizzare il campo di Acquaviva che, per il San Marino Calcio, sarà forse pronto per settembre, quindi non in tempo per le verifiche della Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, i lavori di adeguamento della struttura – continua la nota – dovranno essere a carico della squadra del Titano.



Il San Marino Calcio parla di “umiliazione finale” in quanto sfrattati anche dagli uffici, poiché non più affiliati alla FSGC (in realtà, solo “sospesi” come precisa il comunicato).