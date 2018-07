Tre Fiori, Pasolini: "In campo anche con una gamba sola". Caforio: "Siamo pronti"

Contro il Rudar, i due centrocampisti sono tra i papabili per una maglia da titolare.

Tra i papabili per una maglia da titolare contro il Rudar Velenje ci sono, a centrocampo, Davide Pasolini e Alessandro Caforio. Il primo è partito dal 1° già nel ritorno col Bala Town, disputando un'ottima gara, non è al meglio a causa di un affaticamento al polpaccio ma vuole esserci a tutti i costi: "Non sarà questo a spingermi a dare forfait, partite del genere capitano poche volte nella vita e giocherei anche con una gamba sola". Il secondo si sofferma sulle tante assenze nel reparto: "Ci siamo preparati bene, sappiamo cosa fare a prescindere da chi siano quelli che scendono in campo".