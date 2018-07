Il campo di Domagnano cambia look: sostituito il manto erboso

Quello vecchio dovrebbe essere "riciclato" per quello di Chiesanuova.

Lavori in corso al campo da calcio di Domagnano, nel quale sarà sostituito il manto erboso sintetico. Il terreno di gioco dunque si presenta, al momento, completamente "glabro". Il sintetico tolto a Domagnano sarà probabilmente riciclato per il campo da calcetto di Chiesanuova, per il quale, da anni, la Giunta di Castello chiede la sostituzione dell'attuale fondo.