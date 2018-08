Debutto per Nicola Nanni con il Crotone

Il giovane attaccante sammarinese ha esordito in Coppa Italia contro la Giana.

Settimana da incorniciare per il sammarinese Nicola Nanni. Qualche giorno fa l'ufficializzazione del tesseramento con il Crotone, ieri l'esordio con maglia della sua nuova squadra in Coppa Italia. Nanni è entrato al 33' del secondo tempo nella sfida vinta dalla squadra di Stroppa contro la Giana per 4-0. La formazione calabrese sfiderà il Livorno nel secondo turno.



