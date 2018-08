Nazionale San Marino, domani test contro l'Italia U20

Minsk si avvicina: l'8 settembre ci sarà l'esordio in Nations League e domani, a un mese esatto dall'appuntamento in Bielorussia, la Nazionale di San Marino è pronta a misurarsi in un'amichevole prestigiosa contro l'Italia Under 20 guidata da Paolo Nicolato.

I biancoazzurri sono stati sottoposti ad intensi carichi di lavoro in questi giorni e l'amichevole, in programma allo Stadio Santamonica di Misano Adriatico alle ore 18:00, sarà un test probante per mettere in campo i consigli e le indicazioni del ct Varrella durante gli allenamenti.

Saranno 24 i giocatori a disposizione del CT. Spicca la presenza di Filippo Berardi che, seppur sia sempre stato inserito nella lista dei pre-convocati da Franco Varrella, ha svolto la preparazione estiva con il suo nuovo club, il Monopoli.

Rimane invece al Novara per ultimare il pre-season Elia Benedettini, anche se tra i pali la situazione è più che rassicurante con Aldo Simoncini, Simone Benedettini e Matteo Zavoli convocati.

Per la prima volta ci sarà in Nazionale Maggiore il bomber del Domagnano Nicolò Angelini, 12 gol nell'ultima stagione sul Titano e vincitore del Pallone di Cristallo, premio riservato al miglior giocatore sammarinese.

Un buon mix tra gioventù ed esperienza, per provare a costruire qualcosa di grande già dalle prime due sfide con Bielorussia e Lussemburgo.



Alessandro Ciacci