Mancato pagamento rimborsi spesa, deferita la Virtus

Un mese di inibizione al Presidente della Virtus e 200 euro di ammenda per il mancato pagamento di rimborsi spesa al calciatore Mattia Dominici.

La Commissione Disciplinare della FSGC ha accolto il deferimento della Procura Federale a carico della società Virtus e del suo del Presidente Pierdomenico Giulianelli con oggetto il mancato pagamento da parte della società Virtus di importi previsti dalla scrittura privata tra il club e il calciatore Mattia Dominici.



La Commissione ha inflitto un mese di inibizione al presidente Giulianelli e l'ammenda di 200 euro alla società per responsabilità diretta. Al termine della propria requisitoria la Procura Federale aveva richiesto 6 mesi di inibizione per il presidente Giulianelli e 500 euro di ammenda con un punto di penalizzazione per il club.