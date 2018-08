Due reti per tempo, l'Italia U20 supera San Marino

In amichevole la squadra del ct Varrella cede 4-0 all'Italia di Nicolato.

Prima uscita per la nazionale di Franco Varrella. A Misano è sfida internazionale, seppur contro l'under 20 dell'Italia.



Parte bene San Marino, che sfoggia la nuova divisa ufficiale da trasferta, quella biancoazzurra debutterà allo Stadium contro il Lussemburgo a settembre. La prima azione è sammarinese, con Vitaioli che gira bene di testa. Palla sul palo che si infila in rete, azione fermata dalla posizione irregolare segnalata dal guardalinee. L'Italia di Paolo Nicolato ha qualità e giocatori vogliosi di fare bella figura. All'11' rete annullata anche agli azzurri ad Alari per posizione di offside. Buon avvio dei Titani, sul piano dell'intensità soprattutto e della volontà. Al 17', Italia vicinissima alla rete del vantaggio con Gori che centra il palo.

Al 27' l'episodio che sblocca la gara. Gori termina a terra sull'uscita di Matteo Zavoli. Il portiere sembra toccare prima la palla, il direttore di gara concede il rigore. Sulla sfera lo stesso attaccante del Foggia che firma il vantaggio Italia. In chiusura di tempo il raddoppio di Andrea Colpani. Una gran giocata del numero 10 azzurro che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali con una gran conclusione dalla distanza che manda le squadre negli spogliatoi con l'Italia sul 2-0.



Nella ripresa tante le sostituzioni effettuate dal ct sammarinese. I biancoazzurri partono bene con Filippo Berardi, che dopo 30 secondi va alla conclusione chiamando in causa Loria. Ci prova anche Gasperoni, la conclusione del giocatore del Tre Penne è deviata in angolo dal portiere azzurro. Tre minuti più tardi è bravissimo Zavoli su Olivieri a chiudere lo specchio di porta e sulla successiva azione, grande salvataggio di Cesarini su Valietti. L'Italia il terzo gol lo trova ancora con Colpani, il giocatore dell'Atalanta lascia partire un altro gran tiro da fuori che supera Zavoli e fissa il risultato sul 3-0. Nel finale di tempo arriva anche la quarta rete dell'Italia con Lorenzo Valeau che entra in area palla al piede e di mancino supera Simone Benedettini. Il portiere biancoazzurro è autore anche di una bella parata tre minuti più tardi su Olivieri. L'Italia under 20 vince 4-0. Biancoazzurri che torneranno in campo l'8 settembre a Minsk contro la Bielorussia nella Nations League.



Elia Gorini