Under 17: Liechtenstein-San Marino 4-2

Nella prima di due amichevoli vanno a segno Tommasini e Cola

Nel tardo pomeriggio di ieri la Nazionale sammarinese Under 17 ha giocato in Liechtenstein la prima delle due amichevoli in programma. Avvio tutto in salita per la squadra di Andy Selva colpita al primo minuto da Tschupp, al secondo da Schreiber e al settimo da Batliner che sfutta un'indecisione della difesa.



Dopo questo tris cambia la partita, sammarinesi più tranquilli e propositivi. Arriva il gol di testa di Alberto Tommasini che vale il 3-1, e l'ulteriore rete molto bella di Mattia Cola che sbilancia con una finta il suo marcatore e incrocia di sinistro sul palo lontano. Nel finale arriva il 4-2 dei padroni di casa ancora con Batliner che segna così una doppietta.