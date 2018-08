Tommasini gol, e l'Under 17 pareggia 1-1 in Liechtenstein

Nella seconda amichevole giocata dall'Under 17 di Andy Selva in Liechtenstein arriva anche il risultato.

Succede tutto nel primo tempo, una bella azione consente ai padroni di casa di trovare il vantaggio: triangolazione e pallonetto. San Marino pareggia con un rigore realizzato da Alberto Tommasini, bravo e freddo a spiazzare il portiere per l'1-1 finale. Per Selva è il primo pareggio alla seconda partita da CT.