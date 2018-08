Futsal Champions League, troppo Hovocubo per il Murata: 12-2

Per i bianconeri le consolazioni sono il momentaneo pareggio di Felici e la rete in chiusura di Albani, arrivata a pochi secondi dalla fine. Nella ripresa espulso il portiere Protti, protagonista di un ottimo primo tempo.

Subito descritto come il più forte, l’Hovocubo conferma in pieno le voci sul suo conto, e l’esordio in Futsal Champions League del Murata è un tremendo 12-2. A pochi secondi dalla sirena la traversa di Mellah anticipa un inferno che non tarda a materializzarsi. Gli olandesi nell’uno contro uno sono micidiali e creano il mondo, e se un ottimo Mattia Protti non chiudesse il tempo con più di una parata al minuto – alcune non proprio facili – chissà come finirebbe. L’inviolabilità dura 2’ 46”, dopodiché il capitano olandese Molkarai trova il modo per bucarlo. Sin qui i bianconeri quasi non hanno passato la metà campo, eppure al primo tentativo fanno centro: Felici si autolancia a sinistra, Stet esce dai pali per arginarlo ma gli spazza addosso, regalandogli così un insperato pareggio.



Insperato e, esattamente come quello iniziale, lungo circa 2. Il nuovo sorpasso è di Bouyouzan, che va di velo per Velseboer per poi riceverne il passaggio di ritorno, mentre l’allungo è opera di Makraou, che si fionda sul tiro di Amrani respinto da Protti e completa l’opera. Prima del riposo ce ne sono altri due: giocatona di Mossaoui a mandare in rete Saint Juste, dopodiché è lo stesso Mossaoui ad andare di bomba sotto l’incrocio per il pokerissimo che chiude la frazione.



Ripresa d’identica sofferenza: neanche 1’ e Velseboer imbuca per Bouyouzan, ed ecco la prima doppietta di serata. Da lì alla fine l’Hovocubo prende 5 pali, ma si consola con sei reti. Makraou scambia con Mellah e fa doppietta pure lui, mentre Suleiman si sblocca fa lo stesso con una conclusione impossibile da sinistra che trova chissà quale spazio. Lo stesso Suleiman chiama Protti a un’uscita disperata con le mani che però è oltre l’area, il risultato è il rosso al portiere.



Al suo posto entra Angelo Casadei e prima che si torni in parità numerica Saint Juste va di tap in vincente sull’assist di Bouyouzan. C’è poi la sfortuna – ossia la deviazione di Franciosi – a fregare Casadei sulla conclusione di Amrani, ed è doppia cifra. Il resto sono Mellah – col suo pallone entrato di straforo – e Mossaoui, che ringrazia un liscio, salta Casadei e chiude. Anzi no, perché almeno il finale è del Murata: Franciosi scappa in fascia e conclude, Saint Juste lo stoppa in angolo ma proprio dall’angolo lui serve l’assist vincente. Vincente per Albani, che a quasi quarant’anni si toglie la gioia di un gol in Europa grazie a un controllo perfetto e una conclusione secca e precisa.



Dall'inviato a Kaunas,

Riccardo Marchetti