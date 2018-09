San Marino Academy, l'obiettivo è risalire di categoria

E' la stagione delle prime volte: è la prima volta della San Marino Academy in Serie C, da quando ha assunto questa denominazione, è la prima volta di Primo Toccaceli, nuovo presidente e responsabile del settore femminile e giovanile, è la prima volta per Alain Conte, giovane allenatore ma con le idee già chiare sul da farsi, è la prima volta per gli 8 nuovi acquisti del Direttore Sportivo Ivan Zannoni.



E proprio dal mercato vuol partire l'allenatore, tracciando un bilancio positivo per i nuovi innesti, tutte giovani ma già con un buon bagaglio di esperienza alle spalle.



Il San Marino Stadium è teatro della presentazione della nuova San Marino Academy che, dopo la beffarda retrocessione dello scorso anno, ottenuta più per motivi di calendario e struttura del campionato che per demeriti propri, ha un solo obiettivo: risalire la china e la categoria.

La data del debutto è ancora da definire, si ipotizza il 14 ottobre ma la situazione caotica tra FIGC e LND sulla paternità dell'organizzazione dei tornei non consente di cerchiare con certezza la data sul calendario per la prima giornata del campionato di Serie C, girone Emiliano Romagnolo.

Definito invece, a meno di particolari cataclismi, l'esordio nella Coppa Italia di categoria che vedrà la San Marino Academy debuttare nel prossimo weekend in casa dell'Olimpia Forlì.

La coppa sarà una buona occasione per migliorare l'amalgama del gruppo, come spiegato dallo stesso Conte.



L'attività delle ragazze è iniziata già da qualche giorno con i test fisici ed atletici al San Marino Stadium. Per l'inizio della preparazione vera e propria, con il pallone, si dovrà aspettare lunedì quando la San Marino Academy si dividerà tra gli impianti di Falciano e Faetano.

La crescita del movimento calcistico femminile in Repubblica è evidente, ed anche Primo Toccaceli ci tiene a ribadire questo concetto.



Alessandro Ciacci



Nel servizio le interviste ad Alain Conte, allenatore della San Marino Academy, e Primo Toccaceli, presidente della San Marino Academy.