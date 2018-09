Nations League, i 23 preconvocati di Varrella per la Bielorussia

L'elenco definitivo sarà di 21 giocatori. Per la prima volta le maglie porteranno il cognome di chi le indossa.

Il CT Franco Varrella ha diramato l'elenco dei 23 preconvocati in vista dell'esordio della nazionale di San Marino nella neonata Nations League. L'avversario è la Bielorussia, che ospiterà i biancazzurri sabato 8 settembre a Minsk: fischio d'inizio alle 18, ora sammarinese. In attesa dei due tagli – l'elenco definitivo sarà di 21 giocatori – sono tre le novità assolute per la prima ufficiale di Varrella, potenzialmente all'esordio in Nazionale: si tratta del portiere Zavoli, del centrocampista Giardi e dell'attaccante Angelini. Novità assoluta anche per quel che riguarda le divise, che per la prima volta vedranno apposto, sopra il numero, il cognome dei calciatore che la indossa.



L'elenco dei 23 preconvocati:



Portieri: E. Benedettini (Novara), A. Simoncini (Tre Fiori), Zavoli (Libertas)



Difensori: Ma. Battistini (Libertas), Biordi (Fiorentino), Brolli (Folgore), Cesarini (Tre Penne), Alex Della Valle (Faetano), Grandoni (San Marino), Palazzi (Tre Penne), D. Simoncini (Libertas), F. Vitaioli (Tropical Coriano)



Centrocampisti: A. Gasperoni (Tre Penne), Giardi (Faetano), E. Golinucci (Libertas), Hirsch (La Fiorita), Lunadei (Fya Riccione), Tomassini (Pietracuta), Tosi (Pietracuta)



Attaccanti: Angelini (Domagnano), Berardi (Monopoli), Rinaldi (La Fiorita), M. Vitaioli (Tropical Coriano)