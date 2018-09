Fsgc: D’Adamo ed Ercolani a Sportilia con la CAN 5



Per il terzo anno consecutivo la classe arbitrale sammarinese del futsal sarà presente a Sportilia, in occasione del raduno della C.A.N. 5 (Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5) – massima espressione italiana di settore e coordinata dal Commissario Angelo Montesardi – fino al 5 settembre.



Ennesimo step di condivisione e confronto tecnico – e non mera partecipazione – ai più alti livelli d’eccellenza arbitrale per i direttori di gara sammarinesi: a Santa Sofia, nel forlivese, sono arrivati ieri Daniele D’Adamo (internazionale di futsal per San Marino) e Gianmarco Ercolani, che hanno l’onore e l’onere di confrontarsi con gli omologhi italiani, in una tre giorni di attività tra test atletici e regolamentari, gruppi di lavoro e valutazione di situazioni di gioco rilevate nella passata stagione.