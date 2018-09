U21, domani la Repubblica Ceca. Costantini lancia Nanni: "credo e mi auguro sia il dopo Selva"

Il CT annuncia almeno due classe 2000 tra i titolari coi cechi: tra questi c'è l'attaccante del Crotone. Fuori il portiere colonna, al suo posto c'è De Angelis.

A cinque mesi dall'ultima partita, la Nazionale U21 di San Marino torna in campo domani contro la Repubblica Ceca per la terzultima gara del girone di qualificazione all'Europeo di categoria. A presentare la sfida, nella conferenza stampa di mezzogiorno, c'erano il CT Fabrizio Costantini e il capitano Luca Censoni. Si riparte dall'ottimo match dell'andata, nel quale i biancazzurrini resistettero a lungo e nel finale trovarono il gol della bandiera con D'Addario. 18 i convocati da Costantini, un mix tra giocatori d'esperienza, molti dei quali già scesi in campo con la maggiore, e altri giovanissimi, che comporranno l'ossatura del prossimo biennio. Per alcuni di loro però è già tempo di fare sul serio: il CT ha annunciato che almeno un paio di classe 200 saranno in campo dal 1', soffermandosi in particolare sul centravanti del Crotone Nicola Nanni. "È già prontissimo - spiega Costantini - ha già esordito in Coppa Italia con la prima squadra del Crotone e sarà in pianta stabile nella primavera. Credo e mi auguro per tutto il nostro movimento che sarà la punta che cerchiamo per il dopo Andy Selva".



Rispetto alla lista originale non ci sarà il portiere del Forlì Colonna: al suo posto è stato aggregato De Angelis. Si gioca domani alle 20:30 al San Marino Stadium, che riapre i battenti dopo il rifacimento del manto erboso.



RM



Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini, CT San Marino U21.