Under 21: Moldavia-San Marino. Segui il Livescore

7' (0-0) Duro scontro di gioco. Conti medicato a bordo campo, rientra prontamente.



5' (0-0) Nonostante la pioggia il terreno tiene bene. Si gioca con luci artificiali, Moldavia in pressing.



1' (0-0) Moldavia subito aggressiva, D'addario libera l'area da un cross pericoloso.



Si comincia, Moldavia in maglia blu, per i giovani sammarinesi completo bianco. Calcio d'inizio per San Marino.



Le formazioni scendono in campo. Dopo gli inni il calcio d'inizio.



Si schiera la banda per gli inni nazionali. Le squadre rientrano negli spogliatoi.



Squadre in campo per il riscaldamento, si accendono le luci artificiali.



SAN MARINO (4-1-4-1): Benedettini; D'addario, Censoni, Cevoli, Conti; Battistini; Pancotti, Tamagnini, Mularoni, Tomassini; Zafferani. C.T.: Costantini.

MOLDAVIA (4-2-3-1): Cebotari; A.Macritchii, Voropai, Marandici, Svinarenco; V.Macritchii, Oancea; Bejan, Caimacov, Stina; Gulceac. C.T.: Culibaba.

ARBITRO: Sakhi (Kaz)



Buon pomeriggio da Ohrei. Pioggia e 14 gradi, autunno in anticipo in Moldavia mentre siamo in attesa delle formazioni ufficiali. Il calcio d'inizio alle 17 (le 16 a San Marino).