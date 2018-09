Supercoppa sammarinese, Manca: "Noi non al top, dovremo gestirci"

Il nuovo allenatore della Fiorita non parla di formazione, ma spiega che non si discosterà da quella che era la squadra di Procopio.

Prima partita del suo nuovo corso sulla panchina della Fiorita e per Alberto Manca c'è subito in palio un trofeo. I suoi arrivano alla Supercoppa sammarinese dopo un'intensa estate europea, mentre il Tre Penne, che non ha fatto le coppe, è certamente più riposato. "Noi non al top, dovremo gestirci" dice Manca, che annuncia che non farà stravolgimenti rispetto a quelli che erano i dettami tattici del suo predecessore Procopio.



Sentiamo l'allenatore della Fiorita Alberto Manca