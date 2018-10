Calcio Scommesse: ecco le nuove squalifiche

Queste le decisioni della Commissione Disciplinare della FSGC:

accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016, sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato Alan Gasperoni, all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva LA FIORITA.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Francesco Perrotta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018.

Accolto il deferimento della Procura Federale, Simone Montanari, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa e della S.S.FOLGORE nella stagione 2016-2017, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Alessio Cangini sulla gara di Coppa Titano San Giovanni Folgore del 9.3.2016 e le scommesse effettuate dal signor Alessandro Cuttone sulla gara di Coppa Titano, Juvenes – Folgore del 14.3.2017. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Allessandro Cuttone sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 3 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Nicola Berardi, all'epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA, nella stagione sportiva 2017 – 2018, di cui mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 6, comma 3° e mesi 3 di squalifica per la violazione dell’art. 5, comma 2°.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, ed all’art. 6, comma 1°, Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 8 di squalifica ed € 1.200,00 di ammenda a carico del tesserato signor Manuel Muccin, calciatore della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 –2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018), di cui anni 1 e mesi 6 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1° e mesi 2 di squalifica ed € 200,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor Riccardo Aluigi, calciatore della società S.S. FOLGORE.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Davide Vagnetti sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Davide Vagnetti sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e

giorni 15 di squalifica ed € 800,00 ammenda a carico del tesserato signor Gemino Gozi, calciatore della società Tre Penne nella stagione sportiva 2015 – 2016), di cui anni 1 di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, nei confronti del signor Davide Vagnetti, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS, accertate la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all’art. 5, comma 2°, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Gabriele Muratori sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e dal signor Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Gabriele Muratori, quest’ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato reiteratamente scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 e Murata – Domagnano del 30.3.2016, e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La FIORITA del 30.3.2016 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Davide Vagnetti sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato signor Dalibor Riccardi, all'epoca dei fatti tesserato per la società Virtus, di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le

scommesse effettuate dal signor Alessandro Cuttone sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, irroga la sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato Armando Aruci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Virtus ed attualmente non tesserato. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017. La sanzione di cui al presente provvedimento

dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016, irroga la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 6 di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor Gabriele Muratori, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE, di cui anni 3 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 6 di inibizione ed € 500,00 di ammenda.

Accolto il deferimento della Procura Federale, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e per aver violato il dovere di informare la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Simone Montanari sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016, irroga la sanzione complessiva

di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato signor Alessandro Cangini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.P. LA FIORITA, di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda.

Accoglie il deferimento della Procura Federale, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 6 di squalifica e € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor Alessandro Cuttone, calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato, di cui anni 1 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 6, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell’art. 5, comma 1°. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.



14) non accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato Capellini Renato (presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE) per la omessa denuncia di cui all’art. 6 comma 3° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura

Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017);



15) accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore signor Gasperoni Alan irroga la sanzione di € 1.500,00 di ammenda a carico della società S.P. LA FIORITA 1967;



16) accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la responsabilità per la violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, signor Cangini Alessio, irroga la sanzione di

€ 250,00 di ammenda a carico della società S.P. LA FIORITA 1967;



17) non accolto il deferimento della Procura Federale della FSGC della società S.S. FOLGORE per la

violazione dell’art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte

poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, signor Capellini

Renato;



18) accolto il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della

FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, signori Perrotta Francesco,

Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele ed irroga la

sanzione di € 1.750,00 di ammenda a carico della società S.S. FOLGORE in relazione alle condotte ascritte

ai propri tesserati all’epoca dei fatti, signori Perrotta Francesco, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi

Riccardo e Muratori Gabriele. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata

rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al

Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio

tesserato, all’epoca dei fatti, signor Montanari Simone. La sanzione già comminata nell’ambito del

procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte allo

stesso proprio tesserato Montanari Simone nel presente procedimento n. 4 del 2017;



19) accolto il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della

FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Montanari Simone, ed irroga la sanzione di €

250,00 di ammenda a carico della società S.S. PENNAROSSA;

20) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della

FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Gozi Gemino, ed irroga la sanzione di € 250,00

di ammenda a carico della società S.P. TRE PENNE;



21) accolto il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società

VIRTUS A.C. 1964 in relazione alle sole condotte ascritte al proprio tesserato all’epoca dei fatti, signor Riccardi Dalibor. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all’epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide e Aruci Armando. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento

ie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, della società A.C. JUVENES - DOGANA in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Alessandro Cuttone, con la precisazione che nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1

del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Alessandro Cuttone nel presente procedimento n. 4 del 2017.