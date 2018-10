Franco Varrella: sono stato frainteso

Il commissario tecnico della Nazionale Sammarinese, torna sulla polemica con le società sammarinese e afferma: "L'obiettivo non sono i miei colleghi allenatori, il mio è un concetto simbolico per vedere se a San Marino si riesce ad alzare il target. Faccio un esempio, nella Premier League si gioca ai 100 all'ora, in Italia si gioca a 80".