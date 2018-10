Calcio Scommesse: prosciolta la Virtus

La Commissione Disciplinare non ha accolto il deferimento della Procura Federale del tesserato Pier Domenico Giulianelli, presidente della società Virtus accusato di una tentata combine della gara di campionato Virtus - Tre Fiori del 17 aprile 2016. Respinta anche la richiesta per i dirigenti Filippo Silvi Marchini e Daniele Albani, del tecnico Davide Nicolini e del calciatore Davide Vagnetti, per omessa denuncia. Per lo stesso motivo, l'omessa denuncia, è stato invece accolto il deferimento della Procura nei confronti di Massimiliano La Monaca, calciatore della Virtus al quale sono stati inflitti 3 mesi di squalifica.