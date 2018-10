Calcio Scommesse: si dimette Gabriele Muratori

"Con queste poche righe, volevo annunciare le mie dimissioni da Direttore Sportivo della S.S. Folgore, vista la sentenza pubblicata ieri dalla commissione disciplinare inerente alla vicenda “calcio scommesse”. Vengo condannato in primo grado per un fatto che non mi sarei mai aspettato, con una pena che non può appartenermi. Mi sono difeso tramite i miei avvocati ed abbiamo a nostro vedere, smontato la tesi d'accusa, ma evidentemente non è stato sufficiente. Purtroppo il processo sportivo è basato su prove indiziarie e per questo motivo basta veramente poco per essere condannati. Un processo basato solo sulle dichiarazioni di altri tesserati, per altro confuse e discordanti fra loro. Prendo atto e continuerò a lottare per difendere i miei diritti e perché giustizia sia fatta, avremo un altro grado federale, due gradi al CONS e nel caso servisse, anche il TAS di Losanna, perché la mia intenzione è quella di arrivare in fondo e dimostrare la mia totale innocenza. È un atto di rispetto e di cuore verso la società che da bambino mi ha adottato, che è entrata a far parte di me fin dal primo giorno che ho indossato questa maglia. Credo di aver fatto un buon lavoro, di aver contributo a riportarla dove meritava di stare. Sono stati 6 anni intensi, di sacrifici, di amore e di passione, spesso sottratti alla mia famiglia e al mio tempo libero ma è stato fatto tutto in funzione delle persone che in questi anni, ho avuto la fortuna di conoscere, di apprezzare,condividendo gioie e dolori che solo questo bellissimo sport riesce a darti. 3 titoli, 5 finali, 5 volte in Europa consecutivamente, 1 passaggio del turno svanito all'ultimo secondo, rimarranno per me ricordi indelebili e di vanto inestimabile. Ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, per avermi dato fiducia e per avermi seguito in questo progetto importante per la crescita della nostra società. Da ieri le persone che tengono a me e che mi vogliono bene, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza ed in questo momento di difficoltà per me è molto importante. Vi ringrazio pubblicamente per il sostegno, vi voglio bene.

Invece per i detrattori e per i leoni da tastiera, voglio solo dirvi che io non muoio oggi (anche se qualcuno pagherebbe per non vedermi più), pagherò se dovrò pagare, esulterò se giustizia sarà fatta, ma prima o poi tornerò e quando lo farò, sarò più forte di prima. Arrivederci a tutti e SEMPRE FORZA FOLGORE!"

Gabriele Muratori