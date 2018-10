Nations League: il Lussemburgo vince 3-0 con San Marino

La prima volta dei biancoazzurri in Lussemburgo si chiude con una sconfitta per 3-0, padroni di casa in vantaggio dopo 4 minuti. Nella ripresa rosso ad Alex Gasperoni.

Franco Varrella conferma per 8/11 la squadra scesa in campo in Moldavia. Allo stadio Josy Barthel sono oltre 2800 gli spettatori presenti, con un buon gruppetto di tifosi sammarinesi. L'avvio è subito difficile. San Marino subisce ancora una rete nei primi minuti. All'andata ne erano serviti nove, questa volta il Lussemburgo passa dopo 4'. Sul cross dalla sinistra di Jänisch, la palla arriva sul secondo palo dove Turpel tocca sotto misura. Una rete che sblocca la sfida e che vi proponiamo attraverso l'ottica della telecamera dedicata di San Marino RTV.



Il Lussemburgo spinge molto, ha velocità sulle fasce e cerca sempre il fondo con il pallone a rimorchio o il taglio sul secondo palo. San Marino prova con coraggio ad uscire, come al 13' quando la ripartenza porta Grandoni al cross dalla sinistra. I biancoazzurri tentano anche di sfruttare qualche palla inattiva, le stesse che dall'altra parte fanno pensare al rigore su Christopher Martins, l'arbitro lascia proseguire. Passano i minuti, San Marino ha più misura dell'avversario, il Lussemburgo prova a colpire ancora al 34', Turpel si presenta davanti a Benedettini, grande intervento del portiere sammarinese. Quattro minuti dopo brutta palla persa a centrocampo con Christopher Martins che punta la porta, la conclusione è bloccata in due tempi dal portiere sammarinese.



Il finale di tempo meriterebbe l'ultima occasione per San Marino, sulla punizione conquistata da Tomassini sulla trequarti, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi senza recupero. Avvio di ripresa ancora nel segno dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio, Turpel entra in area, da ottima posizione spara fuori. Minuto 51: punizione per San Marino. Davide Simoncini va a scaricare in porta una gran botta che Schon devia in angolo. E' una bella occasione per San Marino, mai forse come quella sul corner, con la palla al centro che Davide Simoncini impatta mandando alto. Di là Benedettini risponde a Vincent Thill a mano aperta. Minuto 54, il gomito di Alex Gasperoni è troppo alto, San Marino resta in dieci, secondo giallo per il centrocampista. Diventa ancora più difficile. San Marino resiste fino al 65', poi è 2-0. La firma di Sinani, che prende palla sulla trequarti si accentra e lascia partire un sinistro che sorprende Benedettini.



Ci sarebbe anche quella palla per Matteo Vitaioli in area, con l'attaccante biancoazzurro che prova a girare, ma senza forza. Il tris il Lussemburgo lo trova al 73': pallone in profondità per Turpel, che la rimette a rimorchio per Vincent Thill che non sbaglia. La partita finisce qui. Lussemburgo che torna al comando del girone davanti alla Bielorussia. San Marino che all'orizzonte vede la Moldavia, a metà novembre allo Stadium la partita più importante di questa Nations League.



Elia Gorini