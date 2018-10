U21, San Marino cede 4-0 alla Croazia ma la fa sudare un tempo

Nei primi 45' i biancazzurrini concedono solo qualche spunto ai balcanici e prendono pure una traversa con Raschi. Nella ripresa però la capolista di girone furoreggia per 20' e si qualifica per gli Europei.

L'ultima U21 del biennio ha un 11 proiettato verso il futuro, ma che già nel presente, al di là dello 0-4, è sul pezzo. Con una vittoria la Croazia è certa di andare agli Europei, vittoria scontata e costruita in 20' di inizio ripresa. Per un'oretta però suda freddo, perché nel primo tempo i biancazzurrini reggono alla grande. E al 36° sfiorano il vantaggio con Raschi, che riceve da Zonzini, ne ha tre addosso e spara forte dal vertice destro, centrando la traversa. Raschi che poco prima, su uno degli innumerevoli palloni protetti e smistati dall'ottimo Nanni, s'era avventato su Sunjic strappandogli palla, con Bosancic a chiuderlo sul più bello.



Ma oltre a Nanni e Raschi, in avvio c'è una formazione in stato di grazia: centrocampo e difesa si compattano e fanno muro, coi croati che s'accendono a intermittenza e solo a sinistra, con gli assist di Brekalo. Jakolis – il più spento – riceve e bypassa Zafferani, ma il tiro è pessimo. Tutt'altra cosa il diagonale di Vlasic, che si gira su Censoni e chiama Benedettini alla paratona.



Al riposo il vantaggio della Grecia sulla Bielorussia costringerebbe ai playoff i croati, che al rientro sono inferociti e dilagano. Vlasic e Brekalo – per distacco i migliori – saltano tutti e servono Halilovic, che va di mancino a giro e la sblocca. Ed è proprio l'indiavolato Vlasic a imbastire l'allungo: suo il bis – stoccata a fil di palo su respinta corta di Censoni – e suo l'assist morbido che smarca Uremovic, con Benedettini che può respingere solo il primo tentativo. Poi lascia il posto al brioso Fiolic, che riceve l'angolo di Brekalo e pesca il poker di Bosancic. Nel recupero invece Halilovic scambia in verticale con Babic e scavalca Benedettini, Ivanusec è li per chiuderla ma l'esordiente Quaranta c'è ed evita una manita che sarebbe stata ingiustamente dura.



RM