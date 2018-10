Al Monopoli non basta il gol di Filippo Berardi

Prima rete in maglia biancoverde per il sammarinese.

Prima rete con la maglia del Monopoli per Filippo Berardi. L'attaccante sammarinese aveva firmato il vantaggio dei biancoverdi sul campo della Juve Stabia, ex squadra di Berardi, dopo 23 minuti nel corso del primo tempo. La rete del sammarinese non è bastata per portare a casa i tre punti, la Juve Stabia è riuscita prima a pareggiare con Troest al 29', per poi ribaltare il risultato in apertura di ripresa con Carlini.

Il Monopoli tornerà in campo martedì contro il Catania.



Elia Gorini