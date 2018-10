Campionato: verso i primi verdetti

La settimana intensa del Campionato Sammarinese si chiude con il programma della quinta giornata. Dopo la Coppa Titano, che ha dato indicazioni sul passaggio del turno, le partite di Campionato potrebbero definire di primi verdetti.



Nel programma del sabato pomeriggio curioso sfida tra La Fiorita e la Libertas, partita che mette di fronte i due nuovi allenatori, Luciano Mularoni sponda Montegiardino e Fiorenzo Metalli, lato Borgo Maggiore. A Fiorentino partita quasi da dentro/fuori per Tre Penne e Juvenes/Dogana, che si trovano di nuovo a sfidarsi a distanza di pochi giorni dal match di Coppa Titano, con successo per la squadra di Bizzotto. Tra le sfide del sabato anche Folgore – San Giovanni a Montecchio e Faetano – Cailungo a Acquaviva.





Tra i posticipi della domenica, spicca Pennarossa-Tre Fiori partita che assegna la qualificazione al Q1, che potrebbe essere per entrambe anche in caso di pareggio con risultati favorevoli sugli altri campi. Sfida che si gioca a Montecchio. A completare il programma: Murata – Virtus a Domagnano e Fiorentino-Cosmos a Fiorentino. Riposa il Domagnano. Fischio d'inizio alle ore 15.



La partita tra Tre Penne e Juvenes/Dogana sarà trasmessa in differita domani sera alle 21:30 su RTVSport canale 93 del digitale terrestre.



Elia Gorini