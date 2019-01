Calciomercato: scatenate Libertas e La Fiorita

Sette nuovi acquisti per la squadra di Borgo Maggiore, i gialloblu ad un passo da Moussa Suoare, attaccante dell'Inter

A due giorni dalla ripresa del campionato, sono La Fiorita e Libertas a monopolizzare il calciomercato sammarinese. Oltre a Manfredini, i campioni in carica sono alla ricerca di un attaccante per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Luciano Mularoni. Nella giornata di domani, i dirigenti gialloblu potrebbero chiudere la trattativa per portare a San Marino, Moussa Suoare, attaccante di 20 anni di proprietà dell'Inter.



Ma quella di oggi è stata la giornata della Libertas. La società di Borgo Maggiore ha lavorato sotto traccia ed ha atteso l'apertura ufficiale del mercato, per annunciare l'arrivo di 7 nuovi calciatori. Si tratta del portiere Matteo Delai, 31 anni, lo scorso anno in promozione con la maglia della Sampierana. Due i nuovi difensori, l'argentino Mariano Gaston Alvarez e Patrik Giulianelli, 20 anni, scuola Cesena ma negli ultimi tre anni alla Sammaurese. Due i rinforzi anche a centrocampo, entrambi stranieri. Il francese Elliott Vincent, che ha giocato la prima parte della stagione in toscana e il brasiliano, Renan Trevisan. Due anche i nuovi attaccanti, che però conoscono perfettamente il campionato sammarinese. Antonio Gravina, ex Folgore e Faetano e Amir Aissaoui, ex Pennarossa. Una squadra che ha cambiato volto e che potrebbe aggiungere un altro calciatore, già la prossima settimana. Una rivoluzione, quella della Libertas, che si pone l' obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi, che tradotto significa uno dei tre posti nelle Coppe Europee.