Thomas Manfredini: "Il sogno è regalare un nuovo obiettivo alla Fiorita"

L'ex giocatore di Atalanta, Udinese e Vicenza ha svolto le visite mediche ed è pronto per il ritorno in campo.

Thomas Manfredini è il primo colpo di gennaio della Fiorita, ma non l'ultimo. La squadra di Montegiardino è al lavoro in questo mercato invernale. Intanto l'ex giocatore di Atalanta e Udinese ha svolto nel pomeriggio le visite mediche, da domani sarà a tutti gli effetti aggregato al gruppo di Luciano Mularoni. Il difensore classe 1980, con 350 presenze in carriera, aveva già svolto qualche allenamento con i gialloblu, Manfredini è reduce dall'infortunio al tendine d'Achille che di fatto ha messo fine alla sua carriera, ma la voglia di tornare in campo non è mai mancata.



(Nel video l'intervista con Thomas Manfredini)



Elia Gorini