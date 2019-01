La FSGC conferma la squadra di arbitrale per il 2019



La Federcalcio Sammarinese conferma la squadra arbitrale dell'anno scorso per tutto il 2019. Luca Barbeno rivestirà ancora il ruolo di arbitro internazionale, coadiuvato dagli assistenti Francesco Lunardon e Salvatore Tuttifrutti.



Anche nel Beach Soccer e nel Futsal arrivano le riconferme, con Raffaele Delvecchio e Daniele D'Adamo pronti a riprendere il loro ruolo. Quest'ultimo sarà fra l'altro il primo fischietto "sammarinese" ad essere impegnato in campo internazionale nel 2019. D'Adamo ricoprirà il ruolo di timekeeper nel torneo casalingo di qualificazione all’Europeo Under 19 e, pochi giorni dopo, sarà direttore di gara in uno dei gironi delle qualificazioni al Mondiale seniores.