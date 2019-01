Campionato, il menù propone Tre Fiori-Folgore e Fiorentino-La Fiorita

Scatta la quinta giornata della Seconda Fase: da seguire anche Juvenes/Dogana - Faetano nel Q2.

Percorso inverso rispetto al primo weekend del 2019 di Campionato Sammarinese: sabato esclusiva per il Q1, domenica per il Q2. E sono due i big match tra le “top eight”: il primo è quello che vede La Fiorita capolista affrontare il Fiorentino secondo in classifica. Due compagini ancora imbattute con la squadra di Luciano Mularoni autentica corazzata e capace di segnare 22 gol in 4 partite, subendone solo 2.

La terza squadra ancora a 0 sconfitte, il Tre Fiori, sarà invece impegnata nell'altro super scontro del sabato contro la Folgore. Entrambe sono in cerca di riscatto dopo i due pareggi ottenuti con Fiorentino e Murata.



E proprio i bianconeri, sesti e con un solo gol fatto nella seconda fase, saranno di scena contro un Pennarossa falcidiato dalle assenze (Raffelli, Mariotti e Baldani squalificati) ma con un Kevin Martin in più dopo il transfer arrivato dall'Australia. Oltre a lui, anche Alex Partisani è un nuovo giocatore biancorosso.

L'ultima sfida in programma è quella tra una Libertas lanciata e rivoluzionata dal mercato invernale e il Domagnano, ancora a quota 0 punti nel Q1.



La domenica, invece, è il giorno buono per le squadre in Q2 di provare a rosicchiare qualche punto al favoritissimo Tre Penne, fermo per il turno di riposo. Le prime inseguitrici, Juvenes/Dogana e Faetano, si sfideranno tra di loro a Montecchio. Anche Virtus – Cosmos e San Giovanni – Cailungo saranno partite equilibrate con le quattro formazioni racchiuse in soli 4 punti, anche se i neroverdi di Acquaviva non possono più permettersi passi falsi dopo aver collezionato solo stop in questa seconda fase.



AC