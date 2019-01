Riparte la Nazionale di San Marino tra novità e ritorni

Sono 33 i giocatori convocati dal CT Varrella per il primo raduno a Serravalle B. Tra i ritorni anche Mattia Stefanelli

Gli obiettivi sono fissati: 21 marzo 2019 Cipro – San Marino, 24 marzo 2019 San Marino – Scozia. Dopo l'esperienza in Nations League, la Nazionale si rimette in moto con i primi allenamenti in vista delle prossime qualificazioni agli Europei 2020. Per questo primo raduno, il CT Franco Varrella ha deciso di convocare ben 33 giocatori, per valutare tutto il parco calciatori “nazionabile” in questo momento.

Assenti “giustificati” Elia Benedettini, Filippo Berardi e il millennial Nicola Nanni, impegnati con i loro club, mentre ci sono alcune novità assolute come Enrico Casadei, Danny Gasperoni o Samuel Pancotti, provenienti direttamente dall'Under 21.

Nella lista dei 33 anche ritorni importanti a partire da Aldo Simoncini, Alessandro D'Addario, Tommaso Zafferani e Mattia Stefanelli, attaccante del Novafeltria e voluto fortemente da Varrella.



Si pensa a Stefanelli e la mente torna subito all'11 ottobre 2016. Qualificazioni ai Mondiali di Russia, Ullevaal Stadion di Oslo, Norvegia 4-1 San Marino. E' lo stesso centravanti a ricordare con gran piacere quel momento storico per la Nazionale, tornata a segnare in trasferta dopo 15 anni.



Nel servizio l'intervista a Mattia Stefanelli, attaccante della Nazionale di San Marino.