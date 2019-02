Fair Play: cartellino verde per Aldo Maria Gritti, 12 anni, calciatore del Cailungo

Domenica 27 gennaio, durante la partita del Campionato Sammarinese Under 12, Aldo Maria Gritti della società sportiva Cailungo, si contraddistingue nel compiere un gesto di Fair Play degno di nota.



Una vera lezione per tutti, una di quelle storie di calcio, bello, vero, corretto e sincero che dovrebbe emergere e che più spesso vorremmo fosse motivo per il Direttore di gara d'interrompere il gioco e mostrare il cartellino verde, per segnalare un gesto di fair play degno di essere menzionato. Ai tanti riconoscimenti sul web, la società sportiva Cailungo ha voluto conferire al giovane calciatore una targa di riconoscimento per il suo comportamento che ci riempie di gioia e conferma l'ottimo lavoro che della Scuola Calcio Cailungo con staff altamente preparato anche per crescere uomini, prima di calciatori.