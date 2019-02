Futsal, Albania-San Marino: il commento di Stolfi, Protti e Halimi

Tra i protagonisti dell'esordio di San Marino in queste qualificazioni mondiali di futsal c'è il laterale Francesco Stolfi, uscito dal campo con un palo e in gol annullato a referto. È mancato solo il gol vero e proprio, che secondo lui la squadra, per come si è espressa, avrebbe meritato. Dello stesso avviso anche il portiere Mattia Protti, a sua volta autore di parecchie parate. Risultato assolutamente meritato per il capitano dell'Albania Roald Halimi, che aggiunge: "Sapevamo di essere favoriti, dopo i tre pali nei primi 3' però temevamo che la partita potesse complicarsi".