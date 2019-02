Futsal, qualificazioni mondiali: per San Marino c'è la Macedonia

Dopo il 5-0 subito dall'Albania, i biancazzurri tornano subito sul parquet per affrontare la favorita del girone. Casadei ancora out.

Per San Marino tempo per tirare il fiato non ce n’è. A poco più di 24 ore dall’Albania c’è da affrontare l’altra big del girone di qualificazione al Mondiale di futsal, la Macedonia. La n°1 del ranking – tra le presenti - che con la Grecia ha dominato statistiche e primo tempo ma, alla fine, si è imposta solo con un risicato 5-3. Dovuto alle difficoltà della ripresa, nella quale gli ellenici, prima della doppietta negli ultimi 2’ di Krstevski, erano risaliti fino al pari. Ancora una volta Casadei è in forte dubbio, nessun acciacco invece tra chi ha disputato la partita con l’Albania. Partita della quale il CT Osimani si dice soddisfatto.



Dall'inviato a Skopje,

Riccardo Marchetti



Nel servizio le parole di Matteo Michelotti e Roberto Osimani, capitano e CT della nazionale sammarinese di futsal.