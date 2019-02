Under 17, Arrigoni: "Questi ragazzi meritano altri palcoscenici"

Meno soddisfatto Andy Selva. "Abbiamo fatto tanti errori ma queste partite aiutano a crescere" - dice il tecnico della Rappresentativa Under 17 di San Marino.

Visioni opposte nel dopo gara dell'amichevole tra Rappresentative, terminata 4-1 in favore della Lega Pro Under 17. Il tecnico Daniele Arrigoni è soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi mentre Andy Selva, allenatore della Rappresentativa di San Marino, recrimina per i tanti errori commessi.