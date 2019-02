Calcio: San Marino rischia di perdere una squadra nelle Coppe Europee

Dalla stagione 2020-2021 il calcio sammarinese rischia di avere una squadra in meno nelle Coppe Europee. La Federazione Sammarinese occupa attualmente l'ultimo posto nel Ranking Uefa e il regolamento prevede in questo caso, che solo due squadre avranno diritto di partecipare alle competizioni internazionali. Si qualificheranno quindi la vincente del campionato in Champions League mentre chi conquisterà la Coppa Titano parteciperà al preliminare di Europa League. Per evitare l'ultimo posto nella graduatoria Uefa, le squadre sammarinesi dovranno conquistare punti e possibilmente anche il passaggio del turno nelle prossime partite delle Coppe Europee