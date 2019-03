U21 al lavoro, Costantini: "Testa già alla Lituania"

I biancazzurrini debutteranno nelle qualificazioni a Euro 2021 il 5 giugno, in casa, contro i baltici.

Ogni benedetto lunedì – ad eccezione dell'11 - sempre al Serravalle B. A marzo come a febbraio, il primo della settimana è il giorno in cui l'U21 di Costantini sgamba in vista dell'esordio nella corsa a Euro 2021, fissato per il 5 giugno, in casa, con la Lituania. Ranghi come al solito larghi: 26 i convocati, anche se ieri erano assenti il portiere Mirco De Angelis, i difensori Sartini e Averhoff e il centrocampista Dolcini. Sfumata – a quanto pare – l'amichevole di fine mese con la Macedonia, la testa è già alla sfida coi baltici, avversari storicamente abbordabili per le nazionali del Titano.



Nel servizio, le parole di Fabrizio Costantini, CT San Marino U21.