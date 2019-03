Campionato: Domagnano-Pennarossa è decisiva per il Q1, la Juvenes prova ad evitare lo spareggio

Ancora 4 posti disponibili per il play-off, tre dal Q1 ed uno dal Q2.

180 minuti al termine della Seconda Fase e ci si giocano ancora 4 posti play-off. 3 dei quali provengono dal Q1.

La Fiorita, Folgore e Tre Fiori sono le uniche certe di andare avanti con la squadra di Luciano Mularoni sicura anche della prima piazza ed impegnata nel week-end contro la Libertas, di contro la più vicina all'obiettivo con 14 punti in classifica. Dopo lo scontro diretto della scorsa settimana, invece, Folgore e Tre Fiori si giocano il secondo posto rispettivamente con Fiorentino e Murata. Saranno sfide importanti, soprattutto per quest'ultime.

I bianconeri di "Bobo" Gori potrebbero festeggiare il ritorno in post-season a distanza di anni in caso di successo con il Tre Fiori e contemporaneo pareggio nella sfida dell'Acquaviva Stadium tra Domagnano e Pennarossa.

La partita di domani è decisiva tanto per gli uomini di Cristian Protti quanto per quelli di Denis Guerra. È un aut aut, un dentro-fuori dove la X potrebbe costare caro ad entrambe.



Per il Q2, escluse Tre Penne - già qualificata con 28 punti in 10 giornate - San Giovanni e Virtus - già eliminate - sono ancora tutte in corsa per il secondo posto. A partire in pole position è la Juvenes/Dogana. A 2 giornate dal termine lo spareggio del 3 aprile sembra ormai inevitabile ma gli uomini di Mancini hanno una possibilità di scongiurarlo. Servirà, però, una combinazione di risultati favorevoli a partire dalla vittoria della squadra di Serrravalle contro la Virtus e le sconfitte di Faetano e Cosmos contro Tre Penne e San Giovanni. Un intrigo quasi cervellotico, l'unica certezza è che tutte le compagini del Q2 hanno in mente un solo obiettivo: conquistare i 3 punti.



