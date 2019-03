Nazionale: domani la Scozia e Varrella riparte da Hirsch e Matteo Vitaioli

​​​​​​​Temperatura finalmente primaverile per la rifinitura della Nazionale Sammarinese alla vigilia della sfida con la Scozia.

Un ora di allenamento sotto lo sguardo attento del commissario tecnico mentre lo Stadium, si rifà il look con il debutto delle nuove panchine bianco-azzurre.

Varrella cambia modulo e riparte dalla squadra che ha giocato il secondo tempo contro Cipro.

Difesa a 4, con Palazzi esterno sinistro, Hirsch a centrocampo e Matteo Vitaioli, unica punta.

Confermato davanti alla difesa, Enrico Golinucci pronto ad una partita di sacrificio contro un avversario che vorrà riscattare la sconfitta subita in Kazakistan

Allenamento di rifinitura sul terreno dello Stadium anche per la Scozia, che rispetto alla gara di giovedì scorso, recupera il capitano Robertson, terzino sinistro del Liverpool, il difensore Paterson e Fraser, centrocampista con il vizio del gol, già sei le reti segnate in Premier League.

San Marino - Scozia, si gioca domani alle 18, arbitra l'austriaco Schuettengruber

Nel video intervista a Enrico Golinucci



p.f.