Femminile: Baldini e Innocenti la San Marino Academy vede i play off

Le biancoazzurre vincono 3-1 sul campo del Perugia.

Vittoria importantissima per la San Marino Academy nella corsa al primo posto che vale i play off per la promozione in serie B. La squadra di Alain Conte sbanca Perugia con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Giulia Baldini divisa dalla rete di Simona Innocenti. Per le padrone di casa ha accorciato Fiorucci su calcio di rigore nel finale di gara.

Biancoazzurre sempre al comando con quattro punti di vantaggio sul Pontedera quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare.



Elia Gorini