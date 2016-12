Cori al 91° per il Santarcangelo 3 punti di platino contro una diretta concorrente per la salvezza

Finisse oggi il Santarcangelo sarebbe ai play off. Ma a Santarcangelo sono abituati a stare sereni nel bene e nel male, questa la forza di una società capace di sbagliare poco. + 8 rispetto ai play out, ottimo ruolino, ma con tutto il girone di ritorno da giocare, il solo pensiero di aver già risolto la pratica anche per questa stagione sarebbe deleterio. Anche perchè il Fano esce dal Valentino Mazzola con troppo poco rispetto a quello che ha costruito. Nardi su Gualdi, primo intervento del capitano gialloblu. Destro di Cesaretti, ci vuole altro per impensierire Andrenacci. Gucci in profondità per Masini, che doveva e poteva fare meglio. Da verificare quello che accade al minuto 32 quando Gucci sfugge a Sirignano, esce Nardi, il centroavanti del Fano va giù, ma le proteste restano vane. Il gialloblu fa poca densità nella metà campo avversaria e allora prima di fuggire negli spogliatoi dalla ghiacciaia, Bellemo manda un altro avviso serio verso Nardi, ma all'intervallo resta lo 0 a 0. Ripresa ancora Fano, doppio velo che porta al tiro Masini, Nardi controlla. Zullo su punizione, Nardi semplice ordinaria amministrazione. Il Fano spinge, il Santarcangelo ha la miglior palla goal: Posocco scarica sul palo da due passi. Gatto, ruba palla poi con il destro non centra lo specchio. Meglio i gialloblu nel finale. Minuto 90 Gulli fa tutto bene, la sua conclusione è deviata in angolo da Andrenacci Andrenacci. 91 e 09 Sasha Cori, gira in porta un pallone che vale i botti di capodanno. Al Valentino Mazzola di Santarcangelo, Santarcangelo batte Fano 1 a 0.



Le interviste del dopo partita agli allenatori: Michele Marcolini, Santarcangelo e Giovanni Cusatis, Fano