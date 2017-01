Savignanese-Rimini: trasferta vietata ai tifosi biancorossi

Trasferta di Savignano sul Rubicone vietata ai tifosi biancorossi. A darne notizia il sito newsrimini.it. La Questura di Rimini ha anticipato ai dirigenti di Rimini FC e Savignanese che sabato 7 gennaio l’ingresso allo stadio “Capanni” di Savignano sarà interdetto ai residenti in Provincia di Rimini, per disposizione del Prefetto di Forlì su indicazione del Comitato Analisi delle Manifestazioni Sportive.

La preoccupazione è per possibili contatti tra tifosi biancorossi e supporters del Cesena. Anche perché tra tifosi savignanesi e tifosi riminesi non c’è rivalità.

È probabile un comunicato congiunto delle due società per protestare contro la decisione.