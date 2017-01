Fifa, il trionfo di Ronaldo e Ranieri

Il solito Ronaldo sul solito Messi e poi Griezmann. Nessuna sorpresa dal Fifa Best Player, il premio Fifa post scissione dal Pallone d'Oro, regala un podio più o meno scritto. A votare sono giornalisti, Commissari Tecnici con i loro capitani, e tifosi. Tutti con lo stesso peso del 25 per cento e anche qualche voto di peso. Da Bicentini al somalo Ali Hassan, da Dani Alves a Rafa Marquez a Arda Turan. Il clan Barcellona non vota CR7. Che invece trova sul Titano la preferenza di Manzaroli e Vitaioli. Per Gorini c'è prima Buffon. Un secondo posto quindi per il Pallone d'Oro che nelle preferenze di Buffon e Ventura finisce addirittura terzo. Il portiere mette davanti Messi e Bale, il CT lo stesso Buffon e Neuer.