Lega Pro di nuovo in campo: spicca Reggiana-Venezia, tre rinvii per maltempo

Turno ostico per Forlì e Santarcangelo, attesi dalle lanciatissime Padova e Parma. Rimandate a data da destinarsi Teramo-Pordenone, Maceratese-Modena e Gubbio-Lumezzane.

La Lega Pro esce dal quasi mese di pausa col primo turno targato 2017. Il via alle danze lo danno i due anticipi del sabato pomeriggio, nei quali sono di scena due big in crisi. In uno ecco la prima Sambendettese di Sanderra, cui il dimissionario Palladini ha lasciato un gruppo che non vince da otto partite: lo aspetta l'ostica trasferta in casa del Mantova, che dall'arrivo di Graziani al Martelli ha fatto 9 punti su 9. Nell'altro, la FeralpiSalò del pericolante Asta prova a dimenticare gli schiaffoni di Modena contro l'altalenante Sudtirol.



Passando a domenica, il piatto forte è la sfida di chiusura tra Reggiana e Venezia, quinta e capolista divise da appena cinque lunghezze. Si gioca in quel Città del Tricolore trasformatosi da fabbrica di successi in fabbrica di fischi, visto il misero punto raccolto nelle ultime tre partite, due delle quali casalinghe, dalla banda-Colucci. Di certo, ricevere i lagunari non è la strada più semplice per riallacciare il feeling.



Domenica tosta anche per le romagnole: le attende la lanciatissima coppia di terze Padova-Parma, in periodo di grazia prima della sosta e molto attiva sul mercato. Il Forlì ospita i veneti nel match di rodaggio di Succi, mentre il Santarcangelo, rientrato in zona playoff grazie alla girata di Cori, va a vedere se in Emilia la cura D'Aversa produce ancora i suoi effetti.



Completano il turno Bassano-Ancona e la sfida fra disperate AlbinoLeffe-Fano. Non si giocheranno causa maltempo Teramo-Pordenone, Maceratese-Modena e Gubbio-Lumezzane, rimandate a data da destinarsi. In quest'ultimo caso su richiesta del sindaco umbro, che teme problemi di sicurezza e ordine pubblico a causa di neve e terremoto.



RM