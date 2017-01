Lega Pro: Il Fano esonera Cusatis, squadra a Cuttone

Il Fano comunica l'esonero del tecnico Giovanni Cusatis. La società granata non ha perso tempo ed ha immediatamente chiamato Agatino Cuttone come nuovo tecnico della prima squadra. Cuttone, ha salvato nella stagione 2014-2015 il Santarcangelo, lo scorso anno è rimasto a guardare, fino alla chiamata del Fano ultimo in classifica con 16 punti. Situazione compromessa ma la società marchigiana con l'arrivo di Cuttone si augura di cambiare marcia per raggiungere almeno i play out ed evitare la retrocessione diretta



Lorenzo Giardi